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    Фернандес: Никаких шансов, что я вернусь в сборную России

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    Экс-защитник сборной России Марио Фернандес ответил на вопрос о своем возможном возвращение в российскую национальную команду.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Решение принято, пути назад нет, это абсолютно точно. Я для себя все решил еще летом, после чемпионата Европы.

    Уже тогда поговорил с людьми, которые меня окружают, решение, что называется, созрело. Нет никакого шанса, чтобы я начал даже думать о возвращении.

    Сейчас у меня намного более спокойный график. Когда ты работаешь и в сборной, и в клубе, присутствует постоянное давление с двух сторон. Голова порой не выдерживает.

    Нет времени на отдых, крутишься как белка в колесе, находишься в постоянном цейтноте. Такой режим очень тяжело выдерживать, я постоянно получал травмы.

    Сейчас провожу выходные дома с супругой. Максимум, могу сходить в какой-нибудь торговый центр, зайти в ресторан», — цитирует Фернандеса Bobsoccer.

    Напомним, что решение об уходе из сборной России Фернандес принял 13 сентября 2021 года.

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