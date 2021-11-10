Фернандес: Никаких шансов, что я вернусь в сборную России

Экс-защитник сборной Россииответил на вопрос о своем возможном возвращение в российскую национальную команду.

«Решение принято, пути назад нет, это абсолютно точно. Я для себя все решил еще летом, после чемпионата Европы.

Уже тогда поговорил с людьми, которые меня окружают, решение, что называется, созрело. Нет никакого шанса, чтобы я начал даже думать о возвращении.

Сейчас у меня намного более спокойный график. Когда ты работаешь и в сборной, и в клубе, присутствует постоянное давление с двух сторон. Голова порой не выдерживает.

Нет времени на отдых, крутишься как белка в колесе, находишься в постоянном цейтноте. Такой режим очень тяжело выдерживать, я постоянно получал травмы.

Сейчас провожу выходные дома с супругой. Максимум, могу сходить в какой-нибудь торговый центр, зайти в ресторан», — цитирует Фернандеса Bobsoccer.

Напомним, что решение об уходе из сборной России Фернандес принял 13 сентября 2021 года.