Дани Алвес выразил желание вернуться в «Барселону»

Дани Алвес Фото: globallookpress.com
Переговоры между 38-летним бразильцем и «блауграной» уже начались, стороны запланировали встречу на ближайшие дни, сообщает журналист Николо Скира.
При этом отмечается, что новый главный тренер «сине-гранатовых» Хави и президент клуба Жоан Лапорта также не против возвращения игрока, поскольку опытный бразилец мог бы стать примером для молодых футболистов.
Напомним, что Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 года. С каталонцами бразилец шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.
Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента, поскольку ранее расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за задолженностей по зарплате.