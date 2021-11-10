Дани Алвес выразил желание вернуться в «Барселону»

Бывший защитник «Барселоны»мечтает вернуться в каталонский клуб и завершить там карьеру.

Переговоры между 38-летним бразильцем и «блауграной» уже начались, стороны запланировали встречу на ближайшие дни, сообщает журналист Николо Скира.

При этом отмечается, что новый главный тренер «сине-гранатовых» Хави и президент клуба Жоан Лапорта также не против возвращения игрока, поскольку опытный бразилец мог бы стать примером для молодых футболистов.

Напомним, что Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 года. С каталонцами бразилец шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента, поскольку ранее расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за задолженностей по зарплате.