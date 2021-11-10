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    Сразу два игрока «Баварии» в списке претендентов на приз лучшему игроку октября в Бундеслиге

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    В Бундеслиге будет проведено голосование за звание лучшего игрока октября. Были названы все претенденты.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    В списке присутствуют два представителя «Баварии»: гладбахская «Боруссии» Йонас Хофманн (3 гола в октябре), нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (5 голов, 1 результативная передача), полузащитник «Баварии» Томас Мюллер (2 гола, 5 результативных передач), хавбек «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку (2 гола, 1 результативная передача), нападающий «Майнца» Карим Онисиво (1 гол, 3 результативные передачи) и полузащитник «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи (1 гол, 2 результативные передачи).

    В прошлом месяце лучшим игроком был признан атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц.

    Отметим, что на данный момент Роберт Левандовски возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Германии. За 11 матчей он забил 13 голов. Тем самым поляк опережает нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна на 4 мяча.

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