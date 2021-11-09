Яя Туре зимой может покинуть «Ахмат»

Тренер «Ахмата»рассматривает вариант с уходом из грозненского клуба ради самостоятельной карьеры.

«Яя улетел стажироваться в Кардифф для получения лицензии A примерно на десять дней — с 8-е по 17-е число. С его будущим будем смотреть — возможны какие-то предложения зимой. Яя уже такого калибра человек, что ему пора уже быть главным тренером самому. Были проблемы с лицензиями, но сейчас все идет нужным ходом — заканчивает обучение на категорию А, в июне пойдет учиться на категорию PRO.

Планирует ли Яя уход из "Ахмата" зимой? Может быть. Ему пора уже самому становиться главным тренером — он много знает и самое время начинать двигаться самостоятельно», — сказал агент ивуарийского специалиста Дмитрий Селюк Sport24.

Напомним, «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем в июне. Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.