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    Шапекоэнсе — Фламенго: смотреть онлайн трансляцию 09.11.2021

    Шапекоэнсе — Фламенго: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 начнётся прямая трансляция матча «Шапекоэнсе» — «Фламенго» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Фламенго» — «Шапекоэнсе» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шапекоэнсе» — «Фламенго». Коэффициент ставки — 2.05.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шапекоэнсе» — «Фламенго».

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