Экс-врач сборной России: Запрет на сахар был всегда

Бывший врач сборной России, глава медицинского штаба ЦСКАзаявил, что в национальной команде всегда был запрет на сахар.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин намекнул, что тема с травмами как следствием диеты идет от предыдущего медицинского штаба.

«Даже не знаю, что сказать. Настолько это все не по делу. Ну… Если у него такая информация есть, надо проверять источники.

Я болею за сборную. Очень хочу, чтобы она попала на чемпионат мира. Болею за всю команду, поэтому тут состояние оценивать не мне. Есть специалисты для этого. Хочу, чтобы Россия попала на ЧМ-2022. Вот и все.

Почему в сборной раньше не было запрета на сахар? Все всегда было. В принципе, спортивное питание в футболе давным-давно разработано. Поэтому здесь никаких ноу-хау в этом направлении быть не может. За последние 10-15 лет все уже опубликовано, досконально изучено, поэтому здесь даже не знаю, что комментировать», — сказал Безуглов «Известиям».

Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).