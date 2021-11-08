Умяров: Остался осадочек после матча с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака»прокомментировал ничью с(1:1) в 14-м туре чемпионата России.

Умяров стал автором единственного гола «Спартака» в этой игре.

«Не сразу понял, что мяч в ворота попал? Да не, вроде сразу побежал. Обидно, что не дожали, были возможности, моменты. Остался чуть осадочек после игры.

Эмоций очень много как и во время гола, так и после. Еще, наверное, не переварил до конца. Большое спасибо всем родным, болельщикам, команде. Эмоций очень много. По-настоящему счастлив сейчас.

Тренер в перерыве сказал мне по схеме. Не успел толком указания получить. Буквально поговорили немного по схеме. Самое главное было отыграться, это получилось.

Чувствую себя хорошо, перед голом пробил левой ногой, было неприятное ощущение, но потом разбегался, все в порядке», — приводит слова Умярова пресс-служба красно-белых.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.