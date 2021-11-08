«МЮ» не планирует увольнять Сульшера даже после поражения от «Ман Сити»

Оле-Гуннар Сульшер Фото: globallookpress.com
В минувшую субботу «МЮ» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 0:2.
Как сообщает The Guardian, Сульшер будет готовить команду к матчу 12-го тура АПЛ против «Уотфорда».
Руководство «МЮ» по-прежнему верит в 48-летнего специалиста. В ближайшее время клуб не планирует искать нового тренера.
«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти туров.
Ранее сообщалось, что руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник готов оставить свою должность в московском клубе ради тренерской работы в «МЮ».