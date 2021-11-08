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    «МЮ» не планирует увольнять Сульшера даже после поражения от «Ман Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер продолжит работу с командой, несмотря на недавние неудачи.

    Оле-Гуннар Сульшер
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    Оле-Гуннар Сульшер

    В минувшую субботу «МЮ» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

    Как сообщает The Guardian, Сульшер будет готовить команду к матчу 12-го тура АПЛ против «Уотфорда».

    Руководство «МЮ» по-прежнему верит в 48-летнего специалиста. В ближайшее время клуб не планирует искать нового тренера.

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  • 06/11/2021

    • «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти туров.

    Ранее сообщалось, что руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник готов оставить свою должность в московском клубе ради тренерской работы в «МЮ».

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