«МЮ» не планирует увольнять Сульшера даже после поражения от «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»продолжит работу с командой, несмотря на недавние неудачи.

В минувшую субботу «МЮ» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

Как сообщает The Guardian, Сульшер будет готовить команду к матчу 12-го тура АПЛ против «Уотфорда».

Руководство «МЮ» по-прежнему верит в 48-летнего специалиста. В ближайшее время клуб не планирует искать нового тренера.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти туров.

Ранее сообщалось, что руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник готов оставить свою должность в московском клубе ради тренерской работы в «МЮ».