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    Сергеев: Шансы попасть в основной состав сборной? Честно, вообще не думал об этом

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    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал о первых ощущениях после вызова в сборную России.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Узнал о вызове из соцсетей. Мне скинула пресс-служба "Крыльев" в вотсап, что сначала попал в расширенный состав, а потом в окончательный.

    Обрадовался. Сразу куча смсок и звонков от родных и друзей. Если честно, вообще не думал [о попадании в окончательный список]. Очень рад был. Готов помогать команде.

    Мои шансы попасть в основной состав? Честно, вообще не думал об этом. Думаю, у каждого, кто начинает играть в футбол, есть мечта попасть в сборную России и дойти до самых высоких целей.

    Поначалу даже не осознавал, что меня вызвали. Думал: "Попал и попал". А потом уже осознал — только положительные эмоции

    Из "Крыльев" в расширенный попали я и Роман Ежов. Мы не обращали внимания, потому что до окончательного списка еще было две игры. Проявили себя с хорошей стороны, но попал только я.

    В том году записывали интервью с "Крыльями", и один из болельщиков задал вопрос о том, когда я сбрею бороду.

    Я ответил, что когда попаду в сборную России. Через год получилось так, что я попал в сборную. Если сказал, значит, надо выполнять.

    Многие спрашивали когда-когда, а я сказал, что когда вернусь из расположения сборной России, тогда и побреюсь», — признался Сергеев пресс-службе сборной.

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