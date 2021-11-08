Сергеев: Шансы попасть в основной состав сборной? Честно, вообще не думал об этом

Нападающий «Крыльев Советов»рассказал о первых ощущениях после вызова в сборную России.

«Узнал о вызове из соцсетей. Мне скинула пресс-служба "Крыльев" в вотсап, что сначала попал в расширенный состав, а потом в окончательный.

Обрадовался. Сразу куча смсок и звонков от родных и друзей. Если честно, вообще не думал [о попадании в окончательный список]. Очень рад был. Готов помогать команде.

Мои шансы попасть в основной состав? Честно, вообще не думал об этом. Думаю, у каждого, кто начинает играть в футбол, есть мечта попасть в сборную России и дойти до самых высоких целей.

Поначалу даже не осознавал, что меня вызвали. Думал: "Попал и попал". А потом уже осознал — только положительные эмоции

Из "Крыльев" в расширенный попали я и Роман Ежов. Мы не обращали внимания, потому что до окончательного списка еще было две игры. Проявили себя с хорошей стороны, но попал только я.

В том году записывали интервью с "Крыльями", и один из болельщиков задал вопрос о том, когда я сбрею бороду.

Я ответил, что когда попаду в сборную России. Через год получилось так, что я попал в сборную. Если сказал, значит, надо выполнять.

Многие спрашивали когда-когда, а я сказал, что когда вернусь из расположения сборной России, тогда и побреюсь», — признался Сергеев пресс-службе сборной.