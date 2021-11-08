Голкипер «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры

Голкипер «Спартака»объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 37-летний вратарь написал в своем инстаграме.

«C того дня, когда было сделано это фото я боялся, что когда-то этот день настанет, нужно будет сдержать слово и завершить карьеру.

И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока, с головой в новую жизнь», — написал Ребров.

Напомним, в октябре Ребров перешел на должность технического координатора «Спартака».