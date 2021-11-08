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    Портленд Тимберс — Остин: смотреть онлайн трансляцию 08.11.2021

    Портленд Тимберс — Остин: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол MLS
    В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Портленд Тимберс» — «Остин» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Остин» — «Портленд Тимберс» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Портленд Тимберс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Портленд Тимберс — Остин.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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