Пиоли: «Милан» стремился к победе, но это было сложно

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча Серии А с «Интером» (1:1).

«Мы стремились к победе, но это было сложно. Команда показала большое стремление к победе. У нас были проблемы в первом тайме. Однако я вижу стакан наполовину полным.

"Интер" — сильная команда, но мы доказали, что тоже сильны. Это была хорошая игра. Посмотрите на среднюю разницу в возрасте между игроками "Милана" и "Интера" в стартовом составе. Нам нужно было время, чтобы получить этот опыт, сформировать уверенность, и теперь мы можем бороться с лучшими командами Серии А. Могут возникать трудности, но сегодня вечером мы снова проявили смелость, и у обеих команд были шансы на победу.

В топ-5 лучших лиг Европы только "Наполи" и "Милан" до сих пор не проигрывали в этом сезоне. Это многое говорит о наших успехах», — сказал Пиоли DAZN.

«Милан» набрал 32 очка и догнал лидирующий в чемпионате «Наполи». «Интер» с 25 очками занимает третью строчку турнирной таблице серии А.

В следующем матче «Милан» сыграет в гостях против «Фиорентины», а «Интер» дома встретится с «Наполи».