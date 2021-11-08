Орлов: Дзюба не тренируется, как Роналду, чтобы быть лидером сборной

Журналистподелился мнением о том, можно ли будет считать нападающего «Зенита»лидером сборной России в случае его возвращения в команду.

«Нет, в Артема я уже не верю как в лидера команды, это точно. Потому что он не так тренируется, как Криштиану Роналду.

У нас замечательные примеры. Спорт — это обязательно учебно-тренировочная работа. Банально слышать это, но без атлетизма, подготовительного периода…

Дзюба сдал, вышел с "Уралом" играть… Он малоподвижен, а сегодня футбол — это все 90 минут от одних ворот до других.

Так играют все звезды, все лидеры, "Зенит" такой же будет, как и любая другая хорошая команда», — сказал Орлов «Матч ТВ».