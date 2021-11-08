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    Определились участники плей-офф Кубка МЛС

    Футбол MLS
    Накануне завершился регулярный чемпионат МЛС. По его итогам определились 14 команд, которые попали в плей-офф Кубка.

    Определились участники плей-офф Кубка МЛС
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    Определились участники плей-офф Кубка МЛС

    По регламенту, победители Западной и Восточной конференций автоматически выходят в четвертьфинал, остальные 12 команд — в 1/8 финала.

    1/8 финала:

    «Нью-Йорк Сити» — «Атланта»;
    «Нэшвилл» — «Орландо Сити»;
    «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс»;
    «Портленд Тимберс» — «Миннесота»;
    «Спортинг Канзас-Сити» — «Ванкувер»;
    «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк».

    1/4 финала:

    «Нью-Инглэнд Революшн» — победитель матча «Нью-Йорк Сити» — «Атланта»;
    «Колорадо Рэпидс» — победитель матча «Портленд Тимберс» — «Миннесота».

    Стоит отметить, что действующий чемпион «Коламбус Крю» не пробился в плей-офф.

    Матчи данной стадии пройдут с 20 ноября по 11 декабря 2021 года.

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