Определились участники плей-офф Кубка МЛС Фото: globallookpress.com
По регламенту, победители Западной и Восточной конференций автоматически выходят в четвертьфинал, остальные 12 команд — в 1/8 финала.
1/8 финала:
«Нью-Йорк Сити» — «Атланта»;
«Нэшвилл» — «Орландо Сити»;
«Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс»;
«Портленд Тимберс» — «Миннесота»;
«Спортинг Канзас-Сити» — «Ванкувер»;
«Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк».
1/4 финала:
«Нью-Инглэнд Революшн» — победитель матча «Нью-Йорк Сити» — «Атланта»;
«Колорадо Рэпидс» — победитель матча «Портленд Тимберс» — «Миннесота».
Стоит отметить, что действующий чемпион «Коламбус Крю» не пробился в плей-офф.
Матчи данной стадии пройдут с 20 ноября по 11 декабря 2021 года.