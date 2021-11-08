Лос-Анджелес Гэлакси — Миннесота Юнайтед прямая трансляция 08.11.2021, смотреть онлайн

В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Миннесота Юнайтед»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Гэлакси — Миннесота Юнайтед.

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