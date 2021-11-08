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    Колосков: Заменить Захаряна и Самошникова будет непросто, но они не из незаменимых

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с травмами защитника «Рубина» Ильи Самошникова и полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    Из-за повреждений игроки не смогут помочь сборной России в решающих матчах отборочного раунда к чемпионату мира — 2022 с Кипром дома (11 ноября) и Хорватией в гостях (14 ноября).

    «На данный момент любой игрок из состава сборной России, который не в состоянии играть, — это большая потеря.

    Это касается не только Захаряна и Самошникова. Потому что у нас, к сожалению, нет глубины состава. Карпину приходится привлекать на сбор людей из самого-самого расширенного списка.

    Конечно, Захарян и Самошников — определенно игроки основного состава. Но они явно не такого уровня, чтобы их можно было назвать незаменимыми. Понятно, что заменить их будет непросто.

    Но теперь все зависит только от того, как Карпин организует тренировочный процесс за эти три дня. Сейчас сложно что-то предугадать», — сказал Колосков Sport24.

    Россияне набрали 19 очков и возглавляют турнирную таблицу группы Н, опережая Хорватию на 2 очка.

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