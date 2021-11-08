Колорадо Рэпидс — Лос-Анджелес прямая трансляция 08.11.2021, смотреть онлайн

В 02:00 начнётся прямая трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидс» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Колорадо Рэпидс»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 1.87.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес».

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