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    Кержаков: В матче с «Ахматом» нам не хватило опыта игры в РПЛ

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в матче 14-го тура РПЛ.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «В Грозный приехали все, кто есть на сегодняшний день в строю.

    В начале второго тайма забили гол, сравняв счет. После этого стали какое-то время гнуть свою линию. Ну а в дальнейшем нам не хватило опыта игры в РПЛ.

    Мы совершали неправильные действия, тратили много сил и энергии, когда надо было успокоиться, придержать мяч.

    За это и поплатились. Ребята не смогли справиться с эмоциями и пропустили в итоге второй гол.

    Гоцук был заменен после первого тайма только исходя из тактических соображений. Мы решили перейти на схему с двумя центральными защитниками.

    Это принесло свои плоды. Мы забили ответный гол и до второго пропущенного мяча действовали неплохо.

    Как команда планирует выходить из этой непростой ситуации? Только через работу на тренировках, отличную самоотдачу, огромное желание победить.

    По-другому из таких ситуаций не выходят», — цитирует Кержакова официальный сайт «Нижнего Новгорода».

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