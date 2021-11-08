ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Локомотив»«Спартак» бьют, а он крепчает. Красно-белые в меньшинстве перевернули дерби с «Локо»
  • 20:56
    • «Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в дерби с «Локо»
  • 00:42
    • Миланское дерби осталось без победителя, Лаутаро не забил пенальти
  • 21:59
    • «Наполи» поделил очки с «Вероной», «Лацио» разгромил «Салернитану»
  • 21:30
    • «Вест Хэм» победил «Ливерпуль» в Лондоне
  • 20:13
    • «Атлетико» упустил выездную победу над «Валенсией»
    Все новости спорта

    Джикия: После удаления немного завелись, проснулись

    Футбол Спартак Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Результатом довольны. Хотелось победить, но игра так сложилась, что ничья сегодня — хороший результат. Судейство? Не комментирую.

    Не люблю говорить о том, что происходит в раздевалке. После удаления немного завелись, проснулись. "Локомотив" тоже начал по-другому действовать. Так сложилось.

    Не скажу, что команда перенастроилась. Понятно, что нам предстояла большая игра, дерби. Почему не дожали? Было ощущение, что можем дожать. Был хороший момент в концовке. Поэтому 1:1.

    Честно, я еще не так часто смотрел их игры при новом тренере. Пропущенный гол? Сейчас поедем в сборную, отдохнем. Потом приедем и обязательно разберем эту игру», — сказал Джикия «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В игре со «Спартаком» «Сибирь» забьет несколько голов?
  • «Спартак» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Флорида» положит в сетку «Рейнджерс» полную пачку?
  • «Рейнджерс» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сколько шайб «Вегас» сумеет отгрузить «Детройту»?
  • «Детройт» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маррей — Дурасович
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Альдосиви — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Цуренко — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры