Джикия: После удаления немного завелись, проснулись

Капитан «Спартака»поделился впечатлениями после матча 14-го тура РПЛ против(1:1).

«Результатом довольны. Хотелось победить, но игра так сложилась, что ничья сегодня — хороший результат. Судейство? Не комментирую.

Не люблю говорить о том, что происходит в раздевалке. После удаления немного завелись, проснулись. "Локомотив" тоже начал по-другому действовать. Так сложилось.

Не скажу, что команда перенастроилась. Понятно, что нам предстояла большая игра, дерби. Почему не дожали? Было ощущение, что можем дожать. Был хороший момент в концовке. Поэтому 1:1.

Честно, я еще не так часто смотрел их игры при новом тренере. Пропущенный гол? Сейчас поедем в сборную, отдохнем. Потом приедем и обязательно разберем эту игру», — сказал Джикия «Спорт-Экспрессу».