Гендиректор «Нижнего Новгорода»: К Кержакову полное доверие. Задача — закрепиться в РПЛ

Генеральный директор «Нижнего Новгорода»подчеркнул, что клуб не намерен увольнять главного тренерав связи с результатами в чемпионате России.

В воскресенье, 7 ноября, «Нижний Новгород» уступил «Ахмату» (1:3), потерпев в РПЛ четвертое поражение подряд.

«К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звезд с неба, не говорили, что займем место в верхней части турнирной таблицы.

Понятно, что наша основная задача — достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в Премьер-лиге.

Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Анатольевича [Кержакова], все будет хорошо», — приводит слова Измайлова ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

Нижегородская команда с 14 очками занимает в таблице чемпионата России 13-е место.