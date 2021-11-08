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    Гендиректор «Нижнего Новгорода»: К Кержакову полное доверие. Задача — закрепиться в РПЛ

    Футбол Нижний Новгород Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подчеркнул, что клуб не намерен увольнять главного тренера Александра Кержакова в связи с результатами в чемпионате России.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    В воскресенье, 7 ноября, «Нижний Новгород» уступил «Ахмату» (1:3), потерпев в РПЛ четвертое поражение подряд.

    «К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звезд с неба, не говорили, что займем место в верхней части турнирной таблицы.

    Понятно, что наша основная задача — достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в Премьер-лиге.

    Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Анатольевича [Кержакова], все будет хорошо», — приводит слова Измайлова ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    Нижегородская команда с 14 очками занимает в таблице чемпионата России 13-е место.

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