Индзаги: «Интер» заслуживал большего в матче с «Миланом»

Главный тренер «Интера»прокомментировал ничью с «Миланом» (1:1) в 12-м туре Серии А.

«Стакан наполовину пуст, ведь у нас было столько моментов, плюс мы не реализовали пенальти. Так что, на мой взгляд, мы заслуживали гораздо большего.

Мы встречались с великолепной командой, которая заслуженно лидирует в Серии А. Мы пока им уступаем в таблице, но есть время, чтобы выправиться, и сегодняшняя игра добавит нам уверенности.

Темп игры был очень высоким, и обе команды, пожалуй, могли сыграть гораздо лучше в плане техники, но матч был интенсивным. У "Милана" очень техничная команда, поэтому их нужно изматывать, заставлять бегать без мяча.

Мы хорошо играли первые 20 минут и в целом, думаю, заслуживали большего. У нас немного не получалось лишь в последние 15 минут», — сказал Индзаги Football Italia.

«Милан» набрал 32 очка и догнал лидирующий в чемпионате «Наполи». «Интер» с 25 очками занимает третью строчку турнирной таблице Серии А.

В следующем матче «Милан» сыграет в гостях против «Фиорентины», а «Интер» дома встретится с «Наполи».