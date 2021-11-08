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    Индзаги: «Интер» заслуживал большего в матче с «Миланом»

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Миланом» (1:1) в 12-м туре Серии А.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Стакан наполовину пуст, ведь у нас было столько моментов, плюс мы не реализовали пенальти. Так что, на мой взгляд, мы заслуживали гораздо большего.

    Мы встречались с великолепной командой, которая заслуженно лидирует в Серии А. Мы пока им уступаем в таблице, но есть время, чтобы выправиться, и сегодняшняя игра добавит нам уверенности.

    Темп игры был очень высоким, и обе команды, пожалуй, могли сыграть гораздо лучше в плане техники, но матч был интенсивным. У "Милана" очень техничная команда, поэтому их нужно изматывать, заставлять бегать без мяча.

    Мы хорошо играли первые 20 минут и в целом, думаю, заслуживали большего. У нас немного не получалось лишь в последние 15 минут», — сказал Индзаги Football Italia.

    «Милан» набрал 32 очка и догнал лидирующий в чемпионате «Наполи». «Интер» с 25 очками занимает третью строчку турнирной таблице Серии А.

    В следующем матче «Милан» сыграет в гостях против «Фиорентины», а «Интер» дома встретится с «Наполи».

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