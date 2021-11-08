Червиченко назвал главное достижение «Спартака» в игре с «Локомотивом»

Бывший президент «Спартака»оценил игру команды в матче 14-го тура чемпионата России против(1:1)

«Молодцы. Первый тайм, конечно, проиграли. Казалось, что шансов вообще нет, но собрались и по-настоящему стали играть, сравняли счет. Если бы еще немного придавили, то могли бы еще забить. "Локомотив" оказался подавленным. Наверно, слишком рано начали праздновать победу, решили, что матч уже выигран, за это и были наказаны.

Удаление Руслана Литвинова, конечно, сказалось на игре, на одного футболиста меньше. Достижением можно назвать второй тайм, где команда действительно сражалась. Всегда говорил, что нужно бить издалека. Пробили и забили, тем более с такой погодой.

Селихов не вратарь номер один , тем более после сегодняшнего матча. Мне одному показалось, что пропущенный гол, это чисто его вратарская ошибка, он увернулся от летящего мяча. Когда Александр Максименко пропустил семь (в игре с "Зенитом"), его расстреливали, а тут история другая.

Про возможное усиление вратарской линии, это даже звучит смешно, что вратарь "Балтики" усилит "Спартак". Возможно, он хороший для своего клуба. Когда он перейдет в премьер-лигу, и ему начнут забивать хорошие футболисты, только тогда можно сказать о его качестве. У "красно-белых" и так два хороших вратаря, мне больше нравится Максименко.

Судья примерно два одинаковых эпизода растолковал по-разному. Всё, что судится в пользу "Спартака" — ну, судья так увидел, а что против — судья плохой, убивает народную команду. Это уже не смешно.

Считаю, что Руй Витория хороший тренер , в перерыве он смог завести команду, ребята заиграли, про итальянского тренера не знаю, кто рассказывает сказки.

Разные уровни тренеров существуют, если это уровень Антонио Конте, то это одно дело, а если это итальянец уровня Массимо Карреры, который сделал физику, то другой уровень. Писали про помощника Конте — это чистый смех, давайте всех помощников соберем, и пусть они рулят нашими главными командами», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.