Зиньковский рассказал, планирует ли продлевать контракт с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов»после победы над «Химками» (3:0) признался, что пока не решил, будет ли продлевать контракт с клубом.

«Уже давно мне предложили новый контракт. Пока не могу ничего сказать — думаем и ждем. Как оно будет, не могу сейчас сказать.

Дождемся зимы и там уже все решим. Думаю, что место в конце чемпионата тоже повлияет на мое решение по продлению контракта», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В текущем чемпионате России Зиньковский провел 14 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

«Крылья Советов» после 14-ти туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.