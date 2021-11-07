Зиньковский рассказал, планирует ли продлевать контракт с «Крыльями Советов»

Антон Зиньковский Фото: kc-camapa.ru
«Уже давно мне предложили новый контракт. Пока не могу ничего сказать — думаем и ждем. Как оно будет, не могу сейчас сказать.
Дождемся зимы и там уже все решим. Думаю, что место в конце чемпионата тоже повлияет на мое решение по продлению контракта», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».
В текущем чемпионате России Зиньковский провел 14 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
«Крылья Советов» после 14-ти туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.