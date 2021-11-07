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    Зиньковский рассказал, планирует ли продлевать контракт с «Крыльями Советов»

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский после победы над «Химками» (3:0) признался, что пока не решил, будет ли продлевать контракт с клубом.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Уже давно мне предложили новый контракт. Пока не могу ничего сказать — думаем и ждем. Как оно будет, не могу сейчас сказать.

    Дождемся зимы и там уже все решим. Думаю, что место в конце чемпионата тоже повлияет на мое решение по продлению контракта», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

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    • В текущем чемпионате России Зиньковский провел 14 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    «Крылья Советов» после 14-ти туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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