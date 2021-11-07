Заря — Верес: смотреть онлайн трансляцию 07.11.2021

Последний матч между собой: «Верес» — «Заря» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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