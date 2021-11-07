Травма Жиго не очень серьезная, заверил Витория

Главный тренер «Спартака»после матча с(1:1) рассказал о травме защитника «красно-белых»

Француз был в стартовом составе на матч 14-го тура РПЛ, но перед началом игры его заменил Илья Кутепов.

«Травма Жиго не очень серьезная. Это последствия игры с "Лестером", когда он ударился об штангу.

Во время разминки он почувствовал дискомфорт и попросил замену. Кутепов попал в достаточно сложную ситуацию, но он отлично себя показал.

Поменяли Кофрие потому, что унего была травма ноги после удара. Кроме этого, Рассказов еще не до конца восстановился. Из-за этого нужно было провести замену на Ларссона.

Все наши замены в первую очередь были сделаны для того, чтобы сбалансировать игру», — приводит слова тренера «Матч ТВ».