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    Травма Жиго не очень серьезная, заверил Витория

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с «Локомотивом» (1:1) рассказал о травме защитника «красно-белых» Самюэля Жиго.

    Самюэль Жиго
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    Самюэль Жиго

    Француз был в стартовом составе на матч 14-го тура РПЛ, но перед началом игры его заменил Илья Кутепов.

    «Травма Жиго не очень серьезная. Это последствия игры с "Лестером", когда он ударился об штангу.

    Во время разминки он почувствовал дискомфорт и попросил замену. Кутепов попал в достаточно сложную ситуацию, но он отлично себя показал.

    Поменяли Кофрие потому, что унего была травма ноги после удара. Кроме этого, Рассказов еще не до конца восстановился. Из-за этого нужно было провести замену на Ларссона.

    Все наши замены в первую очередь были сделаны для того, чтобы сбалансировать игру», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

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