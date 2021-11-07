Венеция — Рома: смотреть онлайн трансляцию 07.11.2021

В 14:30 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венеция» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Рома»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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