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    Венеция — Рома: смотреть онлайн трансляцию 07.11.2021

    Венеция — Рома: онлайн-трансляция матча начнется в 14:30

    Футбол Серия A Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 14:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Венеция» — «Рома» в итальянской Серии А.

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венеция» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Рома»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Венеция — Рома.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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