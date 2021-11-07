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    Умяров: Во втором тайме «Локомотив», видимо, чуть-чуть расслабился

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    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    Наиль Умяров
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    Наиль Умяров

    Во втором тайме хавбек забил свой первый гол за красно-белых, сравняв счет в матче.

    «Был подбор, с подбора обычно всегда бьешь. Кому посвятил гол? Себе (смеется). Я долго этого ждал. Рад, что наконец получилось забить.

    Во втором тайме "Локомотив", видимо, чуть-чуть расслабился, а нам нужно было отыгрываться.

    Судейство нормальное, РПЛовское. В чем отличие от европейского судейства? У нас меньше борьбы. Вы каждый раз видите такое судейство.

    Прощался ли Руй? Куда прощаться? Он нас поблагодарил. Как может его отставка в команде обсуждаться?

    Руй сказал, что надо было выигрывать, но не получилось, не дожали. Нам надо исправлять ситуацию, будем стараться», — передает слова Умярова Sport24.

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