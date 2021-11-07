«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью со столичным(1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 23-й минуте открыли железнодорожники. Камано сделал классный пас через коридор с фланга в середину штрафной «Спартака». Мяч подхватил Гирано Керк и с близкого расстояния вколотил его в сетку.

На 35-й минуте красно-белые остались в меньшинстве — Руслан Литвинов по ноге ударил оппонента и получил второе предупреждение.

Счет сравнялся на 64-й минуте. Железнодорожники справились с подачей Промеса с углового, Наиль Умяров сыграл на подборе и с радиуса штрафной в касание пробил в угол — Гильерме не дотянулся.

Уже после финального свистка защитник «Локо» Тин Едвай получил красную карточку за споры с арбитром.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Локомотив 1:1 Голы: 0:1 Гирано Керк (23'), 1:1 Наиль Умяров (64') Спартак: Alexander Selikhov, Максимилиано Кофрие (Джордан Ларссон, 80'), Илья Кутепов, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 80'), Михаил Игнатов (Наиль Умяров, 46'), Квинси Промес (Зелимхан Бакаев, 86'), Александр Соболев Локомотив: Фёдор Смолов (Виталий Лисакович, 74'), Гирано Керк, Франсуа Камано, Даниил Куликов (Дмитрий Рыбчинский, 86'), Константин Марадишвили (Мурило Серкейра, 63'), Рифат Жемалетдинов, Максим Ненахов, Тин Едвай, Дмитрий Баринов, Дмитрий Живоглядов (Александр Сильянов, 75'), Гилерме Предупреждения: Руслан Литвинов (11'), Константин Марадишвили (26'), Даниил Куликов (29'), Руслан Литвинов (35'), Александр Соболев (36'), Зелимхан Бакаев (36'), Гирано Керк (45 + 1'), Дмитрий Живоглядов (55'), Дмитрий Баринов (78'), Тин Едвай (90')

Команда Маркуса Гисдоля, набрав 25 очков, осталась на четвертом месте, а подопечные Руя Витории идут девятыми, добыв 19 очков.

Календарь и таблица РПЛ

20 ноября «Локомотив» примет на своем поле «Ахмат», а «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара».