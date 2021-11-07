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    Слуцкий об 1:5 с «Ростовом»: Я ошарашен. У меня было ощущение, что мы контролируем игру

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал крупное поражение от «Ростова» в 14-м туре РПЛ (1:5).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Очень трудно сформулировать впечатление. У меня было полное ощущение того, что мы контролируем игру.

    В первом тайме забили гол, имели еще сумасшедший момент Кварацхелии, который нужно было реализовывать. Вместо того, чтобы уйти на перерыв, ведя 2:0, ушли при счете 1:1.

    Два быстрых мяча во втором тайме после достаточно грубых индивидуальных ошибок по существу не оставили нам шансов вернуться в игру.

    Для меня очень странный матч. Бывали крупные поражения, как у любого тренера, но это наверное одно из самых странных.

    Потому что, на мой взгляд, такого доминирования на такой счет у "Ростова" не было. Но можно только поздравить соперника с победой.

    Оно самое крупное и первое поражение с крупным счетом за время моего пребывания в "Рубине".

    Но тяжелым я бы его, наверное, не назвал, потому что были поражения гораздо более драматичные по своей сути.

    Еще раз повторюсь, поражения, когда ты совсем плохо играешь, гораздо болезненнее. Здесь я скорее ошарашен произошедшим, нежели готов на какой-то конструктивный анализ сейчас», — сказал Слуцкий клубной пресс-службе.

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