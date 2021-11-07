Сент-Этьен — Клермон: смотреть онлайн трансляцию 07.11.2021

Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Клермон» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сент-Этьен»).
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