«Ростов» — «Рубин»: прогноз, составы, коэффициенты

Юрий Дюпин Фото: «Рубин»
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелёхин, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер.
Запасные: Янович, Исмагилов, Нижегородов, Зуев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.
Поединок начнется в 16:30 по мск. Рекомендуем ознакомиться с прогнозом на победителя встречи, который сделала редакция LiveSport.Ru.