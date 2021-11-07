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    «Ростов» и «Рубин» объявили составы на матч 14 тура РПЛ

    «Ростов» — «Рубин»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина» на матч 14 тура РПЛ.

    Юрий Дюпин
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    Юрий Дюпин

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелёхин, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер.

    Запасные: Янович, Исмагилов, Нижегородов, Зуев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.

    Поединок начнется в 16:30 по мск. Рекомендуем ознакомиться с прогнозом на победителя встречи, который сделала редакция LiveSport.Ru.

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