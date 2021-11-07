«Ростов» — «Рубин»: счет матча 1:5, обзор голов

Казанскийпотерпел выездное поражение от(1:5) в матче 14-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 37-й минуте открыли гости. Бём сделал передачу к штрафной, Солтмурад Бакаев убрал защитника и пробил в угол — Песьяков не дотянулся.

Дончане отыгрались спустя пять минут. Терентьев забежал по правому флангу и прострелил в штрафную, Полоз пропустил мяч, а Байрамян в касание пробил в дальний нижний угол.

На 50-й минуте «Ростов» вышел вперед. Казанцы грубо ошиблись возле штрафной, Соу сыграл на перехвате и пробил с радиуса штрафной — мяч угодил в перекладину, а Полоз подкараулил отскок и добил мяч в сетку.

Спустя пять минут ростовчане убежали в контратаку, Байрамян сделал пас вразрез, Альмквист убежал один на один и технично пробил в дальний нижний угол ворот.

На 65-й минуте Глебов отобрал мяч у Бёма и сделал пас в штрафную «Рубина», где Али Соу поставил корпус и пробил в угол ворот.

А на 82-й минуте Фольмер забежал по флангу и прострелил в штрафную казанцев, а Сухомлинов пробил в перекладину. Но ростовчане выиграли подбор, Глебов подхватил мяч и пробил в дальний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Рубин 5:1 Голы: 0:1 Солтмурад Бакаев (35'), 1:1 Хорен Байрамян (42'), 2:1 Дмитрий Полоз (50'), 3:1 Pontus Almqvist (55'), 4:1 Али Соу (65'), 5:1 Данил Глебов (82') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Баштуш, Максим Осипенко, Николай Поярков, Данил Глебов, Armin Gigovic (Danila Sukhomlinov, 21'), Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Али Соу (Николай Комличенко, 71'), Pontus Almqvist (Кирилл Фольмер, 78') Рубин: Хвича Кварацхелия, Михаил Костюков (German Onugkha, 66'), Солтмурад Бакаев (Леон Мусаев, 77'), Сеад Хакшабанович, Андерс Драйер, In-Beom Hwang, Филип Уремович, Оливер Абильгор, Монтассар Тальби, Георгий Зотов, Юрий Дюпин Предупреждения: Солтмурад Бакаев (20'), Николай Поярков (43'), Филип Уремович (56'), Хвича Кварацхелия (56'), Баштуш (58')

На счету «Ростов» 16 баллов и десятое место, у казанцев осталось 19 очков и восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч в РПЛ «Ростов» проведет против «Уфы» дома, а «Рубин» отправится на выезд в Сочи на матч с местной командой. Обе игры пройдут 21 ноября.