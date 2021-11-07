«Ростов» — «Рубин»: счет матча 1:5, обзор голов

Счет в матче на 37-й минуте открыли гости. Бём сделал передачу к штрафной, Солтмурад Бакаев убрал защитника и пробил в угол — Песьяков не дотянулся.
Дончане отыгрались спустя пять минут. Терентьев забежал по правому флангу и прострелил в штрафную, Полоз пропустил мяч, а Байрамян в касание пробил в дальний нижний угол.
На 50-й минуте «Ростов» вышел вперед. Казанцы грубо ошиблись возле штрафной, Соу сыграл на перехвате и пробил с радиуса штрафной — мяч угодил в перекладину, а Полоз подкараулил отскок и добил мяч в сетку.
Спустя пять минут ростовчане убежали в контратаку, Байрамян сделал пас вразрез, Альмквист убежал один на один и технично пробил в дальний нижний угол ворот.
На 65-й минуте Глебов отобрал мяч у Бёма и сделал пас в штрафную «Рубина», где Али Соу поставил корпус и пробил в угол ворот.
А на 82-й минуте Фольмер забежал по флангу и прострелил в штрафную казанцев, а Сухомлинов пробил в перекладину. Но ростовчане выиграли подбор, Глебов подхватил мяч и пробил в дальний угол.
На счету «Ростов» 16 баллов и десятое место, у казанцев осталось 19 очков и восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Следующий матч в РПЛ «Ростов» проведет против «Уфы» дома, а «Рубин» отправится на выезд в Сочи на матч с местной командой. Обе игры пройдут 21 ноября.