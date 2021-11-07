Рочдейл — Ноттс Каунти: смотреть онлайн трансляцию 07.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав кубке Англии по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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