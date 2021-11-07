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    Все новости спорта

    Ренн — Лион: смотреть онлайн трансляцию 07.11.2021

    Ренн — Лион: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Лига 1 Ренн Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Ренн» — «Лион» во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Лион» — «Ренн» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Лион». Коэффициент ставки — 2.25.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ренн» — «Лион».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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