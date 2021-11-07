Ренн — Лион: смотреть онлайн трансляцию 07.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Лион» — «Ренн» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Лион». Коэффициент ставки — 2.25.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ренн» — «Лион».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам