Нью-Йорк Сити — Филадельфия Юнион прямая трансляция 07.11.2021, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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