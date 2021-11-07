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    Нью-Йорк Сити — Филадельфия Юнион прямая трансляция 07.11.2021, смотреть онлайн

    Нью-Йорк Сити — Филадельфия Юнион: онлайн-трансляция матча начнется в 23:30

    Футбол MLS
    В 23:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Нью-Йорк Сити» — «Филадельфия Юнион» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Сити — Филадельфия Юнион.

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