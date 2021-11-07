Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами прямая трансляция 07.11.2021, смотреть онлайн

В 23:30 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч между собой: «Интер Майами» — «Нью-Инглэнд Революшн» 0:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами.

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