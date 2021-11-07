Нэшвилл — Нью-Йорк Ред Буллс: смотреть онлайн трансляцию 07.11.2021

В 23:30 начнётся прямая трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нэшвилл» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нэшвилл» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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