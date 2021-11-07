Лацио — Салернитана прямая трансляция 07.11.2021, смотреть онлайн

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Салернитана». Коэффициент ставки — 2.18.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лацио»).
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