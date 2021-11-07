Коламбус Крю — Чикаго Файр: смотреть онлайн трансляцию 07.11.2021

В 23:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Чикаго Файр» — «Коламбус Крю» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Коламбус Крю»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус Крю — Чикаго Файр.

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