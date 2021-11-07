Фернандеш: «Ман Сити» показал, что мы не на одном уровне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал поражение (0:2) в матче 11 тура АПЛ с «Манчестер Сити».

«Мы должны меньше говорить и больше делать. Необходимо меняться, потому что подобное происходило уже много раз. Того, что мы делали, было недостаточно. Если мы хотим быть на одном уровне с "Манчестер Сити", мы должны сделать больше. Они показали, что мы не на одном уровне. Каждый в команде должен посмотреть в зеркало и увидеть, что делает неправильно. Нельзя изменить чей-то чужой характер. Нужно смотреть на себя и понять, что ты можешь сделать лучше», — приводит слова Фернандеша BBC.

Голы забивали Эрик Байи (автогол) и Бернарду Силва. После этого поражения «Ман Юнайтед» с 17 очками занимает 5 место.