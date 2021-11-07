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    Фернандеш: «Ман Сити» показал, что мы не на одном уровне

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение (0:2) в матче 11 тура АПЛ с «Манчестер Сити».

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Мы должны меньше говорить и больше делать. Необходимо меняться, потому что подобное происходило уже много раз. Того, что мы делали, было недостаточно. Если мы хотим быть на одном уровне с "Манчестер Сити", мы должны сделать больше. Они показали, что мы не на одном уровне. Каждый в команде должен посмотреть в зеркало и увидеть, что делает неправильно. Нельзя изменить чей-то чужой характер. Нужно смотреть на себя и понять, что ты можешь сделать лучше», — приводит слова Фернандеша BBC.

    Голы забивали Эрик Байи (автогол) и Бернарду Силва. После этого поражения «Ман Юнайтед» с 17 очками занимает 5 место.

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