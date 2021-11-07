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    Федотов: Первый тайм матча с ЦСКА нам удался, а могли забить и больше

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (4:1).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Слава богу, что сегодня были наши болельщики и был футбольный антураж. Футбол для них! Думаю, первый тайм нам удался, а могли забить и больше.

    Есть большие вопросы по второму тайму, но слава богу, что выдержали этот натиск. Нужно поработать над психологической составляющей, чтобы целостно проводить весь матч.

    Конечно, мы хотим быть агрессивными и показывать комбинационный футбол. Нам это удалось. Я благодарен ребятам и той поддержке, которая была на стадионе.

    Мы готовились к команде, которая находится в верхней части таблицы. Отдадим должное нашей команде, которая показала хорошие скорости и показала результат.

    Не боюсь ли, что зимой на Кассьерру будет большой спрос и он покинет команду? Это жизненные вопросы. Матео пока наш, здесь нет оснований менять прописку.

    Здесь его хорошо приняли, он вошел в нашу семью!», — сказал Федотов «Спорт-Экспрессу».

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