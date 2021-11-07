Федотов: Первый тайм матча с ЦСКА нам удался, а могли забить и больше

Главный тренер «Сочи»подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с(4:1).

«Слава богу, что сегодня были наши болельщики и был футбольный антураж. Футбол для них! Думаю, первый тайм нам удался, а могли забить и больше.

Есть большие вопросы по второму тайму, но слава богу, что выдержали этот натиск. Нужно поработать над психологической составляющей, чтобы целостно проводить весь матч.

Конечно, мы хотим быть агрессивными и показывать комбинационный футбол. Нам это удалось. Я благодарен ребятам и той поддержке, которая была на стадионе.

Мы готовились к команде, которая находится в верхней части таблицы. Отдадим должное нашей команде, которая показала хорошие скорости и показала результат.

Не боюсь ли, что зимой на Кассьерру будет большой спрос и он покинет команду? Это жизненные вопросы. Матео пока наш, здесь нет оснований менять прописку.

Здесь его хорошо приняли, он вошел в нашу семью!», — сказал Федотов «Спорт-Экспрессу».