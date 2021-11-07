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    Конте о Деле Алли: Я дам ему возможность проявить свой талант

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что полузащитник Деле Алли получит от него шанс проявить себя.

    Деле Алли
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    Деле Алли

    «Я очень хорошо помню времена своей работы в "Челси", когда наша победная серия насчитывала 13 матчей, а потом Деле Алли оформил дубль и прервал её. Но это в прошлом. Теперь мы живём настоящим и, несомненно, Алли — игрок с огромным потенциалом. Кроме того, он ещё и силён физически.

    Конечно, я дам ему возможность проявить свой талант. В то же время, когда я выбираю стартовый состав, я стремлюсь добиться победы. То же самое происходит, когда я выпускаю игроков на замену. Я открыт для всех футболистов "Тоттенхэма". А они доказывают, что заслуживают шанса находиться на поле», — приводит слова Конте Sky Sports.

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