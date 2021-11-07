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    Трабукки: Совсем недавно у Карреры было предложение из России

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    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил футбольный агент Марко Трабукки.

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    «У Массимо все хорошо. Он в Бергамо. Отдыхает, смотрит футбол, наслаждается жизнью.

    Сначала у него появился вариант в чемпионате России сразу после увольнения из "Спартака". Но он был не готов к нему эмоционально. И совсем недавно, пару недель назад, появился клуб, который его очень хотел. Но уже по другим причинам он отказался. Это был тоже клуб из РПЛ.

    Ему очень понравился опыт в "Спартаке". Его жена мне постоянно говорит, что хочет вернуться в Россию. И так как во всех семьях все решает жена, его судьба предрешена.

    Он готов пойти работать в команду более низкого уровня», — приводит слова Трабукки «Чемпионат».

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    • Ранее Трабукки сообщил, что «Спартак» ищет замену португальскому тренеру Рую Витории.

    «Спартак» после 13-ти туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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