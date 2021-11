Ансу Фати снова получил серьезную травму

Нападающий «Барселоны»выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в игре против «Сельты» (3:3).

Фати повредил двуглавую мышцу левого бедра, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

«Барселона» не уточнила, на какой срок выбыл 19-летний форвард, но испанские СМИ утверждают, что игрок пропустит не менее месяца.

‼️ INJURY NEWS

The tests this evening on the player @ANSUFATI have revealed that he has injured the femoral biceps in his left thigh and will be unavailable for selection until he recovers pic.twitter.com/0S9kfPslhF