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    «Ахмат» набрал три очка в матче с «Нижним Новгородом»

    «Ахмат» — «Нижний Новгород»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Ахмат» в домашнем матче 14-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Нижний Новгород» — 3:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 40-й минуте открыли гости, когда Мохамед Конате сделал скидку пяткой в штрафную, Евгений Харин выскочил на ворота и сделал обратную передачу на африканца, который спокойно отправил мяч в сетку.

    Подопечные Александра Кержакова восстановили паритет на 55-й минуте. Кирилл Косарев промчал по правому флангу, сместился в штрафную и низом пробил в дальний угол — мяч зацепил руку Гиорги Шелии, но закатился в ворота.

    Хозяева вернули минимальный перевес на 72-й минуте. Артем Архипов прострелил к дальней штанге, где Даниил Пенчиков опередил Конате, но, пытаясь выбить мяч ногой, попал в свой же подбородок, от которого снаряд влетел в ворота.

    Победную точку на 90-й минуте поставил Даниил Уткин, закрутив мяч в левый верхний угол ворот.

    Для нижегородской команды это четвертое поражение подряд.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Нижний Новгород 3:1
    Голы: 1:0 Мохамед Конате (40'), 1:1 Кирилл Косарев (55'), 2:1 Daniil Penchikov (автогол) (72'), 3:1 Даниил Уткин (90') Ахмат: Гиорги Шелия, Марат Быстров, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Игорь Коновалов (Антон Олегович Швец, 77'), Владислав Карапузов (Artem Arhipov, 66'), Даниил Уткин, Евгений Харин (Лечи Садулаев, 66'), Мохамед Конате (Габриэль Янку, 78') Нижний Новгород: Беким Балай (Кирилл Косарев, 52'), Денис Ткачук, Илья Берковский, Ibrokhimhalil Yoldoshev, Nikolay Kalinskiy, Альберт Шарипов, Daniil Penchikov, Акош Кечкеш, Кирилл Гоцук (Иван Миладинович, 46'), Nikita Kakkoev, Артур Нигматуллин Предупреждения: Игорь Коновалов (15'), Nikolay Kalinskiy (38'), Лечи Садулаев (79')

    В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает десятое место (18 очков), а «Нижний Новгород» — 13-е (14 очков).

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