«Ахмат» — «Нижний Новгород»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет на 40-й минуте открыли гости, когда Мохамед Конате сделал скидку пяткой в штрафную, Евгений Харин выскочил на ворота и сделал обратную передачу на африканца, который спокойно отправил мяч в сетку.
Подопечные Александра Кержакова восстановили паритет на 55-й минуте. Кирилл Косарев промчал по правому флангу, сместился в штрафную и низом пробил в дальний угол — мяч зацепил руку Гиорги Шелии, но закатился в ворота.
Хозяева вернули минимальный перевес на 72-й минуте. Артем Архипов прострелил к дальней штанге, где Даниил Пенчиков опередил Конате, но, пытаясь выбить мяч ногой, попал в свой же подбородок, от которого снаряд влетел в ворота.
Победную точку на 90-й минуте поставил Даниил Уткин, закрутив мяч в левый верхний угол ворот.
Для нижегородской команды это четвертое поражение подряд.
В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает десятое место (18 очков), а «Нижний Новгород» — 13-е (14 очков).