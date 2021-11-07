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    Ахмат — Нижний Новгород прямая трансляция 07.11.2021, смотреть онлайн

    Ахмат — Нижний Новгород: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол РПЛ Ахмат Нижний Новгород Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ахмат» — «Нижний Новгород» в РПЛ.

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Нижний Новгород» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ахмат»).

    Календарь и таблица РПЛ

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ахмат — Нижний Новгород.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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