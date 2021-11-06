Хави о возвращении в «Барселону»: Я по-настоящему счастлив

прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Барселоны».

«Мы будем работать и выкладываться на все 100%. В конце концов, это "Барселона", лучший клуб мира, а лучший клуб мира должен побеждать. Ничьи и поражения недопустимы. Следовательно, требования максимальны. Постараюсь сделать игроков "Барселоны" счастливыми. Придётся очень много работать, но у нас есть чёткая цель — это победа. Я настроен крайне позитивно.

Я по-настоящему счастлив. Это самый большой вызов в моей карьере, серьёзный вызов, и я возвращаюсь домой, в "Барселону". Это безмерное счастье. Все сделали своё дело. Благодарен "Барселоне" за оказанное доверие. Представители клуба приехали в Доху, контракт с "Аль-Саддом" был расторгнут, все сделали свою часть сделки. Всё идёт хорошо, я действительно очень благодарен клубу», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.