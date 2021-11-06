«Спартака» может возглавить экс-помощник Конте

Новым главным тренером московского «Спартака» может стать 49-летний итальянец, ранее работавший в тренерском штабе Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Об этом сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин.

Напомним, что ранее футбольный агент Марко Трабукки заявил, что следующим главным тренером «Спартака» станет итальянский специалист. При этом, позднее в стане красно-белых опровергли информацию об интересе к кандидатуре к экс-тренеру «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

Напомним, в настоящее время «Спартак» тренирует португалец Руй Витория, под руководством которого красно-белые после 13 туров РПЛ занимают лишь девятое место в турнирной таблице.