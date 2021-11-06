«Спартака» может возглавить экс-помощник Конте

Паоло Ваноли Фото: globallookpress.com
Об этом сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин.
Напомним, что ранее футбольный агент Марко Трабукки заявил, что следующим главным тренером «Спартака» станет итальянский специалист. При этом, позднее в стане красно-белых опровергли информацию об интересе к кандидатуре к экс-тренеру «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо.
Напомним, в настоящее время «Спартак» тренирует португалец Руй Витория, под руководством которого красно-белые после 13 туров РПЛ занимают лишь девятое место в турнирной таблице.