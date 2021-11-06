Сульшер назвал «Юнайтед» номером один в Манчестере

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»не может представить, что «Манчестер Сити» когда-нибудь превзойдет «красных дьяволов» по количеству трофеев.

«Нет, не могу это представить. Но при этом мы должны уважать то, что "Манчестер Сити" сделали за последние 10 лет, учитывая то, как они доминировали в Англии и в Европе.

Но мы — "Манчестер Юнайтед", и всегда будем возвращаться на свое место. "Юнайтед" — клуб номер один в Манчестере», — цитирует Сульшера The Guardian.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Напомним, 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 11-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча начнется в 15:30 по мск.