Сульшер назвал «Юнайтед» номером один в Манчестере

Уле Гуннар Сульшер Фото: globallookpress.com
«Нет, не могу это представить. Но при этом мы должны уважать то, что "Манчестер Сити" сделали за последние 10 лет, учитывая то, как они доминировали в Англии и в Европе.
Но мы — "Манчестер Юнайтед", и всегда будем возвращаться на свое место. "Юнайтед" — клуб номер один в Манчестере», — цитирует Сульшера The Guardian.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
Напомним, 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 11-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча начнется в 15:30 по мск.