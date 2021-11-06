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    Сульшер назвал «Юнайтед» номером один в Манчестере

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не может представить, что «Манчестер Сити» когда-нибудь превзойдет «красных дьяволов» по количеству трофеев.

    Уле Гуннар Сульшер
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    Уле Гуннар Сульшер

    «Нет, не могу это представить. Но при этом мы должны уважать то, что "Манчестер Сити" сделали за последние 10 лет, учитывая то, как они доминировали в Англии и в Европе.

    Но мы — "Манчестер Юнайтед", и всегда будем возвращаться на свое место. "Юнайтед" — клуб номер один в Манчестере», — цитирует Сульшера The Guardian.

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    Напомним, 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 11-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча начнется в 15:30 по мск.

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