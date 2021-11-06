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    «Сочи» разгромил ЦСКА, у Касьерры дубль и два ассиста

    «Сочи» — ЦСКА: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 14-го тура чемпионата России «Сочи» одержал домашнюю победу над московским ЦСКА со счетом 4:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет в матче уже на 4-й минуте. Обляков потерял мяч фланге, Бурмистров прорвался и сделал пас в штрафную, Кассьера накрутил защитника и прострелил во вратарскую, а Юсупов без помех расстрелял ворота Акинфеева.

    На 14-й минуте Дивеев замешкался перед штрафной ЦСКА и не смог выбить мяч. Маттео Касьерра здорово поборолся, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол — Акинфеев не дотянулся.

    Спустя две минуты Заика сместился на правый край, обыграл Щенникова и прострелил во вратарскую ЦСКА. Касьерра выскочил из-за спин защитников и переправил мяч в пустые ворота.

    Армейцы отыграли один мяч на 57-й минуте. Дзагоев с углового навесил во вратарскую «Сочи», Зайнутдинов выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол.

    На 87-й минуте Терехов с левого края навесил в штрафную ЦСКА, Касьерра здорово поборолся и прострелил во вратарскую, а Юрганов переправил мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — ЦСКА 4:1
    Голы: 1:0 Артур Юсупов (4'), 2:0 Матео Кассьерра (14'), 3:0 Матео Кассьерра (16'), 3:1 Бактийор Зайнутдинов (57'), 4:1 Игорь Юрганов (87') Сочи: Николай Заболотный, Тимофей Маргасов, Rodrigao, Игорь Юрганов, Кирилл Заика (Эмануэль Маммана, 90'), Ибрагим Цаллагов (Викторьен Ангбан, 80'), Кристиан Нобоа, Сергей Терехов, Никита Бурмистров (Ивелин Попов, 90'), Артур Юсупов (Maksim Barsov, 82'), Матео Кассьерра ЦСКА: Антон Заболотный, Фёдор Чалов (Ильзат Ахметов, 46'), Чидера Эджук (Константин Кучаев, 71'), Иван Обляков (Максим Мухин, 46'), Бактийор Зайнутдинов, Марио Фернандес, Георгий Щенников (Алан Дзагоев, 47'), Яка Бийол, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Игорь Акинфеев Предупреждение: Кирилл Заика (3')

    Команда Владимира Федотова набрала 27 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице, ЦСКА — на 5-й строчке (23).

    Календарь и таблица РПЛ

    21 ноября «Сочи» примет «Рубин», а коллектив Алексея Березуцкого сыграет с «Химками».

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