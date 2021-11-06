«Сочи» — ЦСКА: счет матча 4:1, обзор голов

Хозяева открыли счет в матче уже на 4-й минуте. Обляков потерял мяч фланге, Бурмистров прорвался и сделал пас в штрафную, Кассьера накрутил защитника и прострелил во вратарскую, а Юсупов без помех расстрелял ворота Акинфеева.
На 14-й минуте Дивеев замешкался перед штрафной ЦСКА и не смог выбить мяч. Маттео Касьерра здорово поборолся, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол — Акинфеев не дотянулся.
Спустя две минуты Заика сместился на правый край, обыграл Щенникова и прострелил во вратарскую ЦСКА. Касьерра выскочил из-за спин защитников и переправил мяч в пустые ворота.
Армейцы отыграли один мяч на 57-й минуте. Дзагоев с углового навесил во вратарскую «Сочи», Зайнутдинов выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол.
На 87-й минуте Терехов с левого края навесил в штрафную ЦСКА, Касьерра здорово поборолся и прострелил во вратарскую, а Юрганов переправил мяч в сетку.
Команда Владимира Федотова набрала 27 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице, ЦСКА — на 5-й строчке (23).
21 ноября «Сочи» примет «Рубин», а коллектив Алексея Березуцкого сыграет с «Химками».